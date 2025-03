The Heritage Foundation a publié son classement 2025 basé sur l’indice de liberté économique. Cet indice évalue, à travers 12 indicateurs, l’absence ou non de coercition ou de contrainte de la part de l’État dans le choix des options économiques. Les experts estiment que « l’action de l’État ou le contrôle gouvernemental qui interfère avec l’autonomie individuelle limite la liberté économique ».

Liberté économique : le Bénin et la Côte d’Ivoire dans le top 10 des pays africains

Dix pays africains se démarquent dans ce classement de liberté économique en se positionnant en tête d’affiche. On retrouve l’île Maurice, le Botswana, le Cap-Vert, les Seychelles, Sao Tomé-et-Principe, le Maroc, la Tanzanie, la Namibie, le Bénin et la Côte d’Ivoire.

Comparativement au classement de 2024, le score de l’île Maurice a augmenté de 3,5 points, atteignant 75 points en 2025, ce qui lui permet de dépasser la moyenne mondiale et africaine. Le pays est classé 15e au niveau international et figure dans la catégorie des pays « globalement libres ». Il est suivi du Botswana (23e rang mondial), qui appartient à la catégorie « modérément libre ».

Rang Pays Score Catégorie Classement mondial 1 Ile Maurice 75 Globalement libre 15e 2 Botswana 69,9 Modérément libre 23e 3 Cap-Vert 68,7 Modérément libre 40e 4 Seychelles 66,4 Modérément libre 52e 5 Sao Tomé-et-Principe 60,4 Modérément libre 85e 6 Maroc 60,3 Pratiquement pas libre 86e 7 Tanzanie 59,3 Pratiquement pas libre 92e 8 Namibie 58,7 Pratiquement pas libre 94e 9 Bénin 58,7 Pratiquement pas libre 96e 10 Côte d’Ivoire 57,8 Pratiquement pas libre 101e Classement selon l’indice de liberté économique. Source : The Heritage Fundation

176 pays sont évalués sur la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au plan mondial, en tenant compte de :

L’État de droit (le droit de propriété, l’intégrité du gouvernement, l’efficacité judiciaire).

La prépondérance du gouvernement (les dépenses publiques, la pression fiscale, la santé fiscale).

L’efficacité réglementaire (la liberté des affaires, la liberté du travail, la liberté monétaire).

L’ouverture des marchés (la liberté commerciale, la liberté d’investissement, la liberté financière).

Les pays sont classés dans diverses catégories selon les scores obtenus. Les pays avec les scores les plus élevés (entre 80 et 100) sont qualifiés d’économiquement « libres ». Ils sont suivis, par ordre décroissant, des économies « globalement libres » (70 à 79,9 points), puis des économies « modérément libres » (60 à 69,9 points). Ensuite viennent les pays considérés comme « pratiquement pas libres » sur le plan économique (50 à 59,9 points), et enfin ceux qualifiés de « répressifs » en la matière, dont le score est inférieur à 50 points.