La soirée de mercredi en Ligue des champions a réservé son lot de surprises et de retournements de situation spectaculaires. Contre toute attente, deux des favoris de la compétition, le Real Madrid et le Bayern Munich, ont vu leur parcours s’arrêter brutalement en quarts de finale, laissant la place à Arsenal et à l’Inter Milan pour le dernier carré.

Fin de parcours pour deux mastodontes : le Real Madrid et le Bayern Munich sortis de la Ligue des champions

Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid, auréolé de son statut de tenant du titre, n’a pas réussi à renverser la vapeur face à un Arsenal solide et déterminé. Devant leur public, les Madrilènes se sont à nouveau inclinés face aux Gunners (1-2 après leur lourde défaite (3-0) concédée à l’aller à Londres. La défense d’Arsenal, intraitable, a su museler les offensives madrilènes, scellant ainsi la qualification des hommes de Mikel Arteta pour les demi-finales, une performance marquante qui confirme leur progression sur la scène européenne.

Dans l’autre choc de la soirée, l’Inter Milan a créé la sensation en éliminant le Bayern Munich à San Siro. Après une victoire convaincante à l’aller (2-1), les Nerazzurri ont confirmé leur solidité en obtenant un match nul (2-2) sur leur pelouse. Malgré la belle performance du serial buteur Harry Kane et ses coéquipiers, les hommes de Simone Inzaghi ont su réagir à chaque moment pour pouvoir décrocher leur billet pour les demi-finales. Cette élimination précoce du Bayern, souvent considéré comme un prétendant sérieux au titre, constitue une surprise de taille dans cette édition de la Ligue des champions.

Ces résultats inattendus redessinent complètement le tableau des demi-finales. Arsenal affrontera le Paris Saint-Germain (PSG), dans une confrontation qui promet une opposition de styles fascinante. De son côté, l’Inter Milan se mesurera au FC Barcelone, pour une revanche de confrontations européennes mémorables.