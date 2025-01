La phase de groupes de la Ligue des champions saison 2024-2025 s’est achevée mercredi soir où toutes les équipes ont joué au même moment, et le classement final est désormais connu. Liverpool termine à la première place, devant le FC Barcelone. Lille se classe à la 7ᵉ place, tandis que le Paris Saint-Germain (PSG), Brest et Monaco devront batailler lors des barrages pour espérer atteindre la 8ᵉ de finale.

Classement complet de la phase de groupes de Ligue des champions avec Liverpool devant le FC Barcelone

Les Reds de Liverpool ont réalisé une phase de groupes impressionnante, avec des victoires et peu de défaites. Ils terminent en tête du classement avec 21 points, devançant le FC Barcelone, qui a également réalisé un bon parcours en cette saison 2024-2025 de Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain (PSG) et Monaco ont connu des difficultés lors de cette phase de groupes. Ils terminent respectivement à la 15ᵉ et à la 17ᵉ place et devront passer par les barrages pour se qualifier pour les 8ᵉˢ de finale.

Lille a réussi à se hisser à la 7ᵉ place, synonyme de qualification pour les 8es de finale. Le club nordiste a réalisé une phase de groupes solide. Brest, quant à lui, a aussi bien commencé, mais termine à la 18ᵉ place et devra ainsi prendre par les barrages avant d’espérer une place en 8ᵉ de finale de Ligue des champions de cette saison.

Quant au Réal Madrid, si le club a connu quelques difficultés en début de saison, les merengue ont réussi à revenir dans le jeu et pourront passer par les barrages avant d’atteindre les huitièmes de finale.

À noter que le tirage au sort pour les barrages est prévu pour vendredi à 12 heures.

Classement complet de Ligue des champions 2024-2025

Huitièmes de finalistes

Liverpool (ANG) 21 points FC Barcelone (ESP) 19 points Arsenal (ANG) 19 points Inter Milan (ITA) 19 points Atlético Madrid (ESP) 18 points Bayer Leverkusen (ALL) 16 points Lille (FRA) 16 points Aston Villa (ANG) 16 points

Barragistes

Atalanta Bergame (ITA) 15 points Borussia Dortmund (ALL) 15 points Real Madrid (ESP) 15 points Bayern Munich (ALL) 15 points AC Milan (ITA) 15 points PSV Eindhoven (NED) 14 points PSG (FRA) 13 points Benfica (POR) 13 points Monaco (FRA) 13 points Brest (FRA) 13 points Feyenoord (NED) 13 points Juventus Turin (ITA) 12 points Celtic Glasgow (ECO) 12 points Manchester City (ANG) 11 points Sporting Portugal (POR) 11 points Club Bruges (BEL) 11 points

Eliminés