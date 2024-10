Les relations entre l’Inde et le Canada se sont considérablement dégradées ces derniers jours. Lundi, New Delhi a décidé d’expulser six diplomates canadiens et de rappeler Sanjay Kumar Verma, son haut-commissaire à Ottawa. Cette décision fait suite aux enquêtes canadiennes sur des diplomates indiens liées au meurtre de Hardeep Singh Nijjar, un partisan du Khalistan.

Nouvelle crise diplomatique : l’Inde accuse le Canada de soutenir le terrorisme

Ils sont au nombre de six diplomates du Canada à être expulsés de l’Inde. Parmi ceux-ci figurent le haut-commissaire par intérim, Stewart Ross Wheeler, son adjoint Patrick Hebert et plusieurs premiers secrétaires. Selon la note du ministère indien des Affaires étrangères, ces derniers sont priés de quitter le territoire indien avant la fin de la journée de samedi 19 octobre 2024.

Le ministère indien des Affaires étrangères a fermement condamné ce qu’il considère comme un « ciblage sans fondement » de ses diplomates. New Delhi a également exprimé sa profonde inquiétude face au soutien qu’elle prête au mouvement séparatiste du Khalistan.

Cette escalade diplomatique marque un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays, qui étaient déjà tendues. Les experts s’interrogent sur les conséquences de cette crise sur la coopération bilatérale dans divers domaines.