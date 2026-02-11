Luciano Portolano, patron de la défense italienne en visite au Niger

Luciano Portolano, chef d’état-major de la défense italienne, s’est rendu au Niger dans le cadre d’une visite de travail. Ce déplacement fait suite à l’attaque terroriste survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 à l’aéroport international Diori Hamani de Niamey et à la base 101. Objectif principal de la visite : s’enquérir des nouvelles des soldats italiens déployés dans le cadre de la mission de soutien bilatéral (MISIN) dont le QG est à Niamey.

Niger – Italie : le général Luciano Portolano en visite après l’attaque de Niamey

Aux premières heures de l’attaque, il avait été indiqué que les soldats italiens n’avaient pas été touchés et se portaient tous bien. Cette assurance n’a pas empêché le chef d’état-major Luciano Portolano de faire le déplacement. Il est venu échanger avec les soldats, leur exprimer son encouragement et son soutien de vive voix. À Niamey, Luciano Portolano n’a pas seulement rencontré les militaires italiens. Il a enchaîné des rencontres avec plusieurs autorités. Le général Portolano a particulièrement échangé avec le chef d’état-major nigérien sur la sécurité régionale et le renforcement de la coopération militaire bilatérale.

Le chef d’état-major a été reçu par l’ambassadeur d’Italie au Niger, Roberto Orlando, et le commandant de la MISIN, général de brigade Ivan Cioffi. Une visite a été effectuée au Centre de médecine aéronautique du Niger (CEMEDAN). Le Centre a été mis en place pour le soutien des opérations et l’entraînement des forces nigériennes.

Au Niger, le contingent italien compte au moins 300 militaires. Les militaires italiens se font discrets à Niamey malgré leur nombre. Entre le départ forcé des troupes françaises, les divergences entre le Niger et les États-Unis, l’Italie tente de se repositionner dans le pays auprès de la Russie, qui est en pleine conquête du Sahel.