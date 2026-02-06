© Niger : nouvelle attaque dans la région de Tillabéri

Au Niger, une nouvelle attaque a eu lieu dans la région de Tillabéri ce mercredi 4 février 2026. Les assaillants ont visé une position des forces de défense et de sécurité nigériennes à Makalondi, à 90 km de Niamey. L’attaque a même été revendiquée par le Jnim, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans.

Niger : Jnim revendique l’attaque dans la région de Tillabéri

Au Niger, l’attaque dans la région de Tillabéri s’est produite dans le courant de l’après-midi du mercredi 4 février 20226. « Les gens se préparaient pour la prière quand ils ont commencé à entendre des coups de feu », a raconté une source locale au micro de RFI.

Les assaillants ont attaqué une position mixte des forces spéciales nigériennes et de la compagnie mobile pour le contrôle des frontières. Ils en ont pris le contrôle après le départ des soldats et ont emporté du matériel. A en croire des sources sécuritaires, un policier a été tué. Le général Salaou Barmou, chef d’état-major des forces armées nigériennes, s’est rendu sur place ce jeudi.

Outre la position des FDS, il n’y a eu aucune confirmation de potentiels dégâts dans la localité. Plusieurs personnes contactées ne sont plus sur place depuis quelque temps. La localité, où les écoles sont fermées, s’est aussi vidée d’une partie de ses habitants.

Il faut dire qu’il y a quelques mois, la population de Makalondi au Niger alertait déjà sur des pressions de groupes armés. Un enseignant a été enlevé dans la commune au mois de décembre. Le mois dernier, le préfet de Torodi, une ville située à 60 km de Niamey, a été tué dans sa résidence avec sa famille.