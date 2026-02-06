© Niger : le poste de la douane de Kouré attaqué

Décidément, les attaques se multiplient au Niger ces derniers jours. Dans la nuit de ce vendredi, le poste de la douane de Kouré a été la cible des terroristes.

Niger : le poste de la douane de Kouré

Selon les informations de RFI, au Niger, une attaque sur le poste de la douane de Kouré, à 60 km à l’est de Niamey, a eu lieu cette nuit. Des hommes armés ont tué deux personnes et les douaniers qui contrôlent l’axe ont abandonné la position. Un de leur véhicule et des motos ont également été brulés.

Il faut noter que Kouré est connu pour abriter les girafes nigériennes. Il y a quelques années, sept humanitaires de l’ONG Acted, ainsi que leur guide, avaient été assassinés par des jihadistes à Kouré.

Attaque à l’aéroport de Niamey, les États-Unis condmnent

Dans un communiqué officiel, l’ambassade des États-Unis à Niamey a condamné l’attaque terroriste survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier contre l’aéroport international Diori Hamani ainsi que contre une base militaire située à proximité. Pour la représentation diplomatique américaine, cette attaque visait des infrastructures critiques et a mis en danger la sécurité des civils.

Dans sa déclaration, l’ambassade a souligné que ce type d’actes violents constitue une menace directe pour la paix, la stabilité et le développement du Niger. Elle estime que de telles attaques portent atteinte aux efforts conjoints menés par les Nigériens et leurs partenaires en faveur d’un avenir plus sûr et plus prospère. Les États-Unis ont exprimé leur solidarité avec le peuple et le gouvernement du Niger et ont réaffirmé leur opposition ferme au terrorisme et à l’extrémisme violent sous toutes leurs formes.

La déclaration indique également un soutien aux démarches visant à identifier les auteurs de l’attaque et à les traduire en justice. Enfin, l’ambassade affirme l’engagement des États-Unis à continuer de travailler avec le Niger et les partenaires régionaux pour promouvoir la sécurité, renforcer la résilience et protéger la vie humaine.