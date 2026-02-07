Niger : attaque à l’aéroport, les précisions de l’État islamique

Au Niger, une semaine après l’attaque de l’aéroport international de Niamey, le ministre des Transports s’est rendu sur place. Le colonel-major Abdourahmane Amadou est allé sur le terrain pour évaluer le dispositif de surveillance. Le groupe État islamique au Sahel (EIS) avait revendiqué l’attaque et a même publié cette semaine des précisions sur sa version des événements.

Niger : l’État islamique au Sahel donne des détails après l’attaque à l’aéroport

Ces dernières heures, plusieurs représentants des autorités nigériennes ont fait le tour des installations de l’aéroport international Diori-Hamani de Niamey. Une semaine après l’attaque, le colonel-major Abdourahmane Amadou, ministre des Transports du Niger, est venu ce vendredi s’enquérir du fonctionnement du système de surveillance du site, et évaluer son efficacité dans un reportage diffusé par la télévision nationale.

A ses côtés, le haut commandant de la gendarmerie, le directeur général de la police et le directeur de l’aviation civile. Comme plusieurs autres, l’aéroport dispose d’un système de caméras de surveillance, notamment le long du mur de clôture, qui offrent une soixantaine d’angles de vue. Les images sont retransmises dans une salle de surveillance. Elles permettant de suivre les mouvements à l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte.

Courant cette semaine, le groupe État islamique au Sahel a affirmé avoir surveillé les lieux pendant plusieurs semaines pour identifier les failles de sécurité du site. Les assaillants disent avoir repéré un portail sur le coté est, que l’un des terroristes aurait escaladé pour l’ouvrir de l’intérieur. L’EIS avait déjà publié une vidéo sur une base militaire, les assaillants visant un hélicoptère et deux petits avions, avant de se filmer dans la partie civile de l’aéroport.