Asake continue de dominer la scène musicale nigériane. Son dernier album, Lungu Boy, a établi un nouveau record en restant 15 semaines consécutives en tête du TurnTable Charts.

Lungu Boy de Asaké : un succès sans précédant

Le chanteur nigérian ne cesse de repousser les limites. Avec Lungu Boy, Asake a surpassé son propre record, précédemment détenu par son single « Lonely At The Top ». Cette longévité au sommet des charts témoigne de son immense popularité auprès du public.

Depuis son émergence en 2022, Asake a enchaîné les succès avec des albums tels que Mr Money With The Vibes et Work Of Art. Lungu Boy poursuit cette dynamique, renforcée par des collaborations prestigieuses avec des artistes internationaux comme Wizkid, Stormzy et Central Cee.

La reconnaissance dépasse les frontières du Nigeria. Le titre « MMS », en featuring avec Wizkid, a été nominé aux Grammy Awards, une nouvelle preuve de l’influence grandissante d’Asake sur la scène musicale mondiale.

Avec un tel palmarès, Asake s’impose comme l’un des artistes africains les plus influents de sa génération. Son talent, sa créativité et son énergie communicative ne cessent de séduire le public.

Lungu Boy est bien plus qu’un simple album, c’est une consécration pour un artiste qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.