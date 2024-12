Au Sénégal, les députés de la 15ᵉ législature ont élu le président de l’Assemblée nationale, lundi 2 décembre 2024. Ainsi, à l’issue des tractations, c’est El Malick Ndiaye, membre influent du Pastef, qui a été désigné pour occuper ce poste stratégique.

El Malick Ndiaye élu président de l’Assemblée nationale 15ᵉ législature au Sénégal

C’est désormais officiel. El Malick Ndiaye a pris les rênes de l’Assemblée nationale du Sénégal ce lundi, à l’issue de la rentrée parlementaire de la 15ᵉ législature. Jusque-là ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, il quitte ainsi le gouvernement pour prendre le perchoir.

À 41 ans, le désormais ancien ministre et cadre confirmé du Pastef devient la deuxième personnalité du Sénégal et sera au centre des décisions parlementaires durant toute la 15ᵉ législature. Avec cette nouvelle promotion, El Malick Ndiaye aura la lourde tâche de rétablir le dialogue et de garantir le bon fonctionnement des institutions.

Fidèle allié du Premier ministre Ousmane Sonko, l’actuel président du Parlement est le secrétaire national à la communication de Pastef et un ardent défenseur du projet politique de son parti.