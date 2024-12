Le Mali prévoit de réhabiliter et d’installer une nouvelle tour de contrôle à l’aéroport international Président Modibo Keïta de Bamako-Sénou. Le coût des travaux est estimé à 4,6 milliards de francs CFA, soit environ 6,8 millions d’euros.

Une technologie de sécurité avancée pour l’aéroport Modibo Keïta de Bamako-Sénou

L’objectif du Mali est de doter l’aéroport Modibo Keïta d’une infrastructure à la pointe de la technologie. Pour obtenir le feu vert de ce projet, le Mali a présenté son plan de réhabilitation et de construction d’une nouvelle tour de contrôle au comité des ministres de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Cette présentation a eu lieu lors de la 73ᵉ session du comité, tenue le 26 juillet dernier à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso.

Après examen, le projet a été validé avec un budget de 4,6 milliards de francs CFA. Par ailleurs, selon le compte rendu des ministres du 11 décembre dernier, la pose de la première pierre de ces deux infrastructures clés est prévue pour le 19 décembre 2024.

Qu’est-ce qu’une tour de contrôle à l’aéroport ?

En premier lieu, une tour de contrôle est une plateforme centralisée d’informations. Il s’agit d’un bâtiment situé dans un aéroport, d’où sont émises les instructions aux avions pendant les phases de décollage et d’atterrissage.

C’est un système avancé qui offre une visibilité complète et en temps réel sur la chaîne d’approvisionnement, tout en coordonnant l’ensemble des opérations logistiques. Grâce à son intégration à l’intelligence artificielle et au big data, la tour de contrôle agit comme un centre névralgique, permettant de surveiller les flux de marchandises et de gérer de manière proactive les éventuels problèmes.