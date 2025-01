Dans le cadre de la lutte contre la criminalité au Mali, la police de Sirakoro Meguetana a mené une vaste opération qui a permis d’interpeller quatre individus soupçonnés d’être impliqués dans un réseau de vol de motos.

La police démantèle un réseau de voleurs de motos dans la ville de Sirakoro Meguetana au Mali

Cette opération, menée sous la direction du commissaire principal de police Sory Ibrahim Tounkara, s’inscrit dans la politique de « tolérance zéro » contre la criminalité, impulsée par le directeur général de la police nationale du Mali.

Lors de cette intervention, les forces de l’ordre ont saisi dix motos d’origine douteuse ainsi que du matériel utilisé pour falsifier les documents administratifs de ces engins. Les suspects, âgés de 20 à 33 ans, ont été identifiés comme étant B.T., O.G., N.D. et L.S.

Une enquête est en cours pour déterminer l’étendue de leurs activités et identifier d’éventuels complices. Les policiers cherchent également à retrouver les propriétaires des motos volées.

Le commissaire Tounkara en a également profité pour lancer un appel à la population à rester vigilante et à collaborer avec les forces de l’ordre en signalant tout comportement suspect. « Nous ne relâcherons pas nos efforts pour lutter contre la criminalité et garantir la sécurité de tous », a-t-il lancé. Cette arrestation démontre la détermination des forces de l’ordre du Mali à lutter contre la criminalité et à protéger les biens des citoyens maliens.