Le Real Madrid a remporté une victoire éclatante face à Las Palmas (4-1) ce dimanche, lors d’une rencontre comptant pour la 20e journée de Liga. Grâce à cette performance, les Merengues s’emparent de la tête du championnat espagnol.

Le Real Madrid à nouveau leader de la Liga

Les Madrilènes ont dominé la rencontre de bout en bout, grâce notamment à un Kylian Mbappé des grands soirs. L’attaquant français a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, confirmant son statut de leader offensif de l’équipe.

Cette victoire permet au Real Madrid de prendre deux points d’avance sur l’Atlético Madrid et de creuser l’écart avec le FC Barcelone. Les Merengues sont désormais en position de force pour remporter le titre de champion d’Espagne.

Les Canariens, malgré leur combativité, n’ont pu résister à la puissance de feu madrilène. Les joueurs de Las Palmas ont été dépassés techniquement et physiquement par leurs adversaires.

Cette victoire est une nouvelle preuve de la solidité du Real Madrid cette saison. Les hommes de Carlo Ancelotti semblent avoir trouvé le bon équilibre entre expérience et jeunesse. La suite de la saison s’annonce passionnante. Le Real Madrid devra confirmer sa suprématie face à des adversaires de plus en plus redoutables.