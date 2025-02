Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené une série d’opérations réussies dans la région de Gao, au nord du Mali, contre des groupes terroristes. Ces opérations ont permis de neutraliser sept terroristes et de secourir quatre soldats blessés.

Les forces armées maliennes portent un coup dur aux terroristes dans le nord du pays

Selon les informations, les affrontements ont eu lieu les 16 et 17 février derniers. Les terroristes, connus pour leurs exactions contre les populations civiles, notamment des braquages et des impositions de taxes illégales, ont été confrontés aux forces maliennes. Après des échanges de tirs nourris, les FAMa ont réussi à neutraliser plusieurs assaillants et à récupérer du matériel militaire.

Dans la nuit du 17 février, des frappes aériennes ont été menées contre un groupe de terroristes qui tentaient de renforcer les positions de leurs camarades. Ces frappes ont permis de détruire un véhicule pick-up et de neutraliser ses occupants.

Un engagement fort contre le terrorisme

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte que mène le Mali contre les groupes terroristes qui sévissent dans le nord du pays depuis plusieurs années. L’état-major des armées a dans son communiqué souligné sa détermination à poursuivre les efforts pour restaurer la sécurité et la stabilité dans la région. Les autorités maliennes n’ont pas manqué d’appeler la population à la vigilance et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour mettre fin aux activités des groupes terroristes.