Les forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé l’arrestation de six individus soupçonnés d’être impliqués dans les attaques terroristes du 17 septembre dernier à Bamako. Ces attaques avaient visé l’école de gendarmerie de Faladié et l’aéroport international Modibo Keïta.

L’armée malienne arrête six suspects liés à l’attaque terroriste de Bamako

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l’état-major général des armées du Mali a précisé que ces arrestations ont été rendues possibles grâce à la collaboration des populations et à une coordination exemplaire des unités spécialisées. Les suspects seraient impliqués dans la logistique, la surveillance et l’accueil des commandos terroristes.

Les images des suspects, diffusées par l’ORTM, montrent des hommes aux visages marqués, les yeux bandés. L’armée a salué cette avancée majeure dans la lutte contre le terrorisme et a réaffirmé sa détermination à assurer la sécurité des populations.

Pour rappel, les attaques du 17 septembre avaient fait plusieurs morts et blessés parmi les forces de sécurité et les civils. Les autorités avaient rapidement attribué ces attaques au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique.

Ces nouvelles arrestations témoignent de la poursuite des efforts des autorités maliennes pour démanteler les réseaux terroristes opérant sur le territoire. Cependant, la menace terroriste demeure élevée au Mali et nécessite une vigilance constante de la part de tous.