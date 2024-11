Ce vendredi 15 novembre 2024, une nouvelle ère s’ouvre pour le Mali. La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a officiellement mis fin à ses opérations dans le pays avec la rétrocession de son dernier camp à Bamako aux autorités du pays.

Le Mali se tourne vers l’avenir sans la MINUSMA

Cette décision fait suite à la demande du régime de Bamako, formulée en juin dernier, de mettre fin au mandat de la MINUSMA. Le Conseil de sécurité des Nations-Unies avait alors adopté une résolution autorisant le retrait de la mission.

« Les parties malienne et onusienne ont souligné avec satisfaction les importants efforts conjoints ayant abouti à un succès partagé de ce processus de retrait et de liquidation », a indiqué le ministère malien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Créée en 2013, la MINUSMA a été déployée au Mali dans un contexte de crise sécuritaire et politique profonde. La mission onusienne a joué un rôle important dans la protection des civils, le soutien au processus de paix et l’aide humanitaire. Cependant, elle n’a pas réussi à mettre fin aux violences jihadistes et à stabiliser durablement le pays.

Le départ de la MINUSMA marque donc la fin d’une décennie d’engagement de l’ONU dans ce pays sahélien. Les défis qui restent à relever sont nombreux : lutte contre le terrorisme, réconciliation nationale, développement économique… Le pays du général d’armée Assimi Goïta devra désormais faire face à ces défis seul, avec le soutien de la communauté internationale.