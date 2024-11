Signé en novembre 2019, l’accord de pêche entre le Sénégal et l’Union européenne arrive à terme le 17 novembre 2024 et ne sera pas renouvelé. Chaque partie avance ses raisons pour expliquer ce non-renouvellement, qui marque la fin de cinq années de coopération commerciale.

Le Sénégal et l’Union européenne annoncent la fin de l’accord de pêche

Le Sénégal et l’Union européenne ont confirmé qu’ils ne renouvelleront pas leur accord de pêche signé en 2019 sous la présidence de Macky Sall. Cette décision survient alors que le nouveau régime de Dakar a annoncé son intention de renégocier plusieurs accords conclus sous l’ex-président. Les deux parties se disputent la paternité de cette décision, mais ce sont les raisons de cette rupture qui préoccupent les Sénégalais et les experts du secteur.

L’Union européenne justifie le non-renouvellement de l’accord par les « défaillances constatées dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)« . Selon l’UE, aucun renouvellement du protocole n’est envisageable « tant qu’il n’y a pas de progrès suffisants du Sénégal dans ce domaine ». L’Union rappelle que le 27 mai 2024, le Sénégal a été pré-identifié comme « pays non-coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Cette décision s’inscrit dans la politique de tolérance zéro de l’UE vis-à-vis de la pêche INN et fait suite à plusieurs années de discussion avec les autorités sénégalaises ». Cette décision, inscrite dans la politique de tolérance zéro de l’UE vis-à-vis de la pêche INN, fait suite à plusieurs années de discussions avec les autorités sénégalaises.

Pour rester cohérente, « la Commission européenne a adopté pour principe de surseoir à tout renouvellement d’un protocole de mise en œuvre d’un accord de partenariat de pêche avec un État côtier tant que cette décision n’était pas retirée ».

La réponse des autorités sénégalaises

À Dakar, Dr Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, tiendra une conférence de presse le 20 novembre pour expliquer les tenants et aboutissants de ce dossier. En attendant, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est exprimé sur le sujet lors de la campagne électorale en vue des législatives. « Avant-hier, vous avez entendu l’Union européenne dire qu’ils ne vont plus renouveler l’accord de pêche, mais ils font ça pour ne pas perdre la face ». Il a également précisé que la renégociation des conditions de l’accord était une décision prise par le Sénégal pour défendre ses intérêts nationaux. « Nous leur avons dit que l’accord de pêche se termine en novembre et qu’on ne peut pas le renouveler sous les mêmes conditions, car ce n’est pas dans l’intérêt de notre pays », a-t-il affirmé.

Ce qu’il faut savoir sur l’accord de pêche entre le Sénégal et l’UE

Ce n’est pas la première fois que l’UE et le Sénégal suspendent leur accord de pêche. Entre 2006 et 2014, un précédent arrêt de l’accord avait permis aux deux parties de redéfinir leurs bases de collaboration. Depuis les années 1980, le Sénégal et l’UE coopèrent dans le domaine de la pêche. Pour la période 2019-2024, cet accord a rapporté au Sénégal 8,5 millions d’euros (plus de 5,5 milliards de francs CFA), sans compter les redevances des armateurs. De plus, une enveloppe annuelle de 900 000 euros (590 millions de F CFA) a été allouée à des projets destinés à développer le secteur de la pêche, à améliorer sa gestion et à protéger les stocks de poissons.

Durant ces cinq ans, les navires européens ont capturé environ 10 000 tonnes de poisson, soit moins de 1 % des prises totales dans les eaux sénégalaises. Ces captures, limitées au thon et au merlu noir, ont été réalisées au-delà des 12 milles nautiques des côtes sénégalaises, afin de ne pas interférer avec la pêche artisanale locale.

L’UE accusée de non-respect de l’accord

Certains acteurs du secteur accusent l’Union européenne de ne pas avoir respecté les termes de l’accord, notamment en ce qui concerne les zones de pêche autorisées. A la BBC, le pêcheur Amsatou Ndiaye a affirmé que les bateaux de l’UE opèrent parfois trop près des côtes, impactant négativement les habitats locaux. Alors que l’accord stipule que les navires de l’UE doivent se limiter aux eaux profondes pour pêcher le thon et le merlu noir, ce pêcheur se réjouit du non-renouvellement de l’accord et espère que la situation s’améliorera pour les pêcheurs locaux.

Les enjeux du non-renouvellement de l’accord de pêche

La fin de l’accord de pêche et son non-renouvellement ne seront pas sans conséquences pour les deux parties. La première conséquence pour le Sénégal est la perte des redevances qu’il percevait grâce à cet accord. Un spécialiste évoque également le risque d’une pression accumulée sur les stocks de poissons.

Par ailleurs, une source diplomatique a indiqué que le non-renouvellement de l’accord de pêche pourrait impacter négativement les relations bilatérales entre le Sénégal et l’UE, une éventuelle tension pouvant s’étendre à d’autres domaines de coopération.

Quant à l’Union européenne, elle pourrait voir ses approvisionnements en certains produits de la pêche impactés, notamment pour le thon et le merlu noir. La fin de cet accord pourrait également affaiblir l’influence de l’UE dans ce secteur dans la région.