Une attaque armée a frappé le poste des Eaux et Forêts de Diangounté-Camara, dans la région de Kayes au Mali, ce vendredi. L’attaque a causé la mort de trois personnes, dont deux agents des Eaux et Forêts et un civil. Les assaillants ont également incendié le poste et du matériel roulant.

Un poste forestier ciblé

Le poste des Eaux et Forêts de Diangounté-Camara a été attaqué par une soixantaine d’individus armés arrivés à moto. L’attaque s’est déroulée vers 11h45, près de la radio FM Kakolo. Les assaillants ont incendié le matériel roulant et le poste avant de s’enfuir. Les forces armées maliennes à Diéma ont été alertées, mais aucun affrontement n’a eu lieu. « L’attaque s’inscrit dans un contexte de violences répétées visant les infrastructures des Eaux et Forêts au Mali », souligne un observateur local. En avril 2023, le même poste avait déjà été attaqué et détruit, sans faire de victimes. « Ces attaques successives mettent en évidence la vulnérabilité des services forestiers face aux groupes armés », ajoute-t-il.

Lire aussi : Le Mali aussi quitte l’OIF



Insécurité persistante

L’insécurité demeure une préoccupation majeure dans la région de Kayes et dans d’autres zones du Mali. Les attaques contre les postes des Eaux et Forêts semblent viser à affaiblir la présence de l’État. « Les autorités maliennes doivent intensifier leurs efforts pour protéger ces infrastructures stratégiques », déclare un responsable local. Une enquête est en cours pour identifier les responsables de l’attaque. « Il est crucial d’assurer la sécurité des agents sur le terrain », insiste-t-il.