L’ambassade de Chine au Mali a fait un don significatif pour aider à atténuer l’urgence humanitaire qui sévit dans le pays. Ce don, composé de 500 kits alimentaires, a été remis au Commissariat à la Sécurité Alimentaire. Cette action intervient quelques mois après un don de 2040 tonnes de vivres, témoignant de l’engagement constant de la Chine envers le Mali.

Aide alimentaire chinoise : un soutien constant au Mali

Lundi 24 mars 2025, l’ambassade de Chine a renouvelé son soutien au Mali. Elle a offert 500 kits alimentaires, chacun contenant un sac de 50 kg de riz et un bidon d’huile de 5 litres. La remise a eu lieu à la direction de l’OPAM, en présence de l’ambassadeur Chen Zhihong et du ministre Redouwane Ag Mohamed Ali. L’ambassadeur a qualifié ce don de « don modeste », soulignant l’importance de la sécurité alimentaire pour la paix et le développement. Il a rappelé que la Chine a fourni des milliers de tonnes d’aide alimentaire à Bamako ces dernières années.

L’ambassadeur Chen Zhibong a tenu à souligner les efforts de l’OPAM dans la mise en œuvre de ce projet. Il a déclaré que la sécurité alimentaire constitue non seulement la base pour la paix et le développement, mais aussi un des piliers importants de la coopération sino-malienne. « Pour aider nos amis maliens à surmonter les difficultés alimentaires, la Chine a offert des aides alimentaires de plusieurs milliers de tonnes ces dernières années », a rappelé l’ambassadeur. Il a également annoncé que la Chine poursuivra les échanges et la coopération agricole avec le Mali.

Le Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, a exprimé sa gratitude envers la Chine. Il a salué la constance et la qualité des appuis divers de ce pays. Il a décrit le don comme un appui inestimable aux efforts du Mali pour faire face à l’urgence humanitaire. « Ce geste de générosité vous ennoblit personnellement car il dénote de votre sens du partage et de votre volonté d’être au plus près des vulnérables, qui ont besoin de réconfort, surtout durant cette période d’abstinence du mois de Ramadan, où doivent prévaloir les qualités humaines de compassion, de générosité et de solidarité », a-t-il déclaré.

Lire aussi : Mali : des enfants abandonnent l’école au détriment de l’or



Un partenariat stratégique pour la sécurité alimentaire

Le Commissaire à la Sécurité Alimentaire a souligné que la Chine s’est illustrée comme un partenaire stratégique du Mali dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il a précisé que le don, d’une valeur de 17 millions de FCFA, aidera à soulager les populations déplacées. Ces populations sont confrontées à une situation de dénuement en raison de l’insécurité persistante dans le centre et le nord du pays. Au Mali, plus de 4 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire en 2025.