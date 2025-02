L’armée malienne a annoncé, dimanche, avoir neutralisé deux chefs terroristes lors d’opérations militaires dans le nord du pays. Ces opérations, menées les 14 et 15 février, ont permis de démanteler des groupes armés terroristes (GAT) qui sévissaient dans les régions de Kidal et Gao. Cette action решительная des forces armées maliennes témoigne de leur engagement dans la lutte contre le terrorisme.

Mali: détails des opérations et identification des terroristes

La première opération, menée le 14 février dans les secteurs de Taglit et Abanco, a permis d’éliminer Bnou Ag M’Bayarach et trois de ses complices. Ce groupe était impliqué dans plusieurs actes de terrorisme, notamment une tentative de survol de l’aérodrome de Tessalit et des actes de racket. « Ce groupe était impliqué dans la tentative de survol de l’aérodrome de Tessalit, le 11 février, ainsi que dans des actes de racket et de restrictions imposées aux commerçants et transporteurs de la zone », a déclaré l’armée malienne dans son communiqué.

Le lendemain, une seconde opération a été menée près de Gossi, dans la région de Gao. Elle a abouti à l’élimination de quatre terroristes, dont leur chef, Ossama Abou Anes. Ce dernier était identifié comme le principal coordinateur logistique des GAT entre les régions du Gourma et du Haoussa. « Ossama Abou Anes était identifié comme le principal coordinateur logistique des Groupes Armés Terroristes (GAT) entre les régions du Gourma et du Haoussa, au centre et au nord du Mali », précise le communiqué.

Lors de ces interventions, les forces maliennes ont saisi des équipements militaires, un pick-up, ainsi que des matériaux servant à la fabrication de mines artisanales. Ces saisies représentent une victoire importante dans la lutte contre le terrorisme et permettent de limiter la capacité des GAT à mener des attaques.

Ces opérationsSUCCESSFUL constituent un coup dur porté aux groupes terroristes qui opèrent dans le nord du Mali. La neutralisation de ces chefs terroristes et la saisie de matériel militaire et d’explosifs affaiblissent considérablement leur capacité de nuisance.

La lutte contre le terrorisme se poursuit

Malgré ces succès, la lutte contre le terrorisme au Mali est loin d’être terminée. Les forces armées maliennes restent engagées dans la sécurisation du territoire et la protection des populations civiles. La coopération avec les partenaires internationaux est essentielle pour venir à bout de cette menace.