Dans la matinée du samedi dernier, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont réussi à repousser une attaque terroriste visant la localité de Kimparana, située dans la région de San. Selon les informations relayées par la télévision nationale, les assaillants, venus à moto et à pied, ont été confrontés à une résistance farouche des forces de défense et de sécurité.

Les forces armées maliennes infligent une lourde défaite aux terroristes dans la région de San

Le bilan de cette opération est éloquent. On note plusieurs terroristes neutralisés, des armes et des munitions saisies par l’armée malienne. Bien que le nombre exact de terroristes tués n’ait pas encore été officiellement communiqué, des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des corps sans vie et du matériel militaire récupéré.

Selon les informations relayées par la télévision nationale ORTM, les assaillants, équipés de motos et d’armes légères, ont été confrontés à une résistance farouche de la part des FAMa. Ces dernières, grâce à leur réactivité et à leur maîtrise du terrain, ont réussi à infliger de lourdes pertes aux terroristes.

Cette nouvelle victoire des FAMa s’inscrit dans le cadre de la lutte sans merci menée par le Mali contre le terrorisme. Malgré les nombreux défis auxquels elles sont confrontées, les forces armées maliennes parviennent régulièrement à démanteler des cellules terroristes et à empêcher la réalisation d’attentats.

Il convient de noter que les groupes armés terroristes n’ont pas encore revendiqué cette attaque. Cependant, leur silence face à un tel échec est éloquent.

Cette opération réussie témoigne de la détermination des forces armées maliennes à sécuriser le territoire national et à protéger les populations civiles. Elle devrait contribuer à renforcer le moral des troupes et à affaiblir les groupes terroristes.