Le général d’Armée Assimi Goïta, président de la transition au Mali, a effectué une visite officielle à Koulikoro. Cette visite a été marquée par plusieurs événements importants, notamment le lancement de grands projets d’infrastructures.

Un accueil chaleureux pour le président de la transition

La population de Koulikoro a réservé un accueil chaleureux au général Assimi Goïta, lors de sa visite officielle. Les habitants sont sortis en masse pour saluer le chef de l’État et sa délégation, témoignant ainsi de leur soutien à la transition en cours. Cette mobilisation exceptionnelle a été à la hauteur de l’événement et de la personnalité du visiteur.

Lancement des travaux du Mali Arena

Le général Goïta a procédé à la pose de la première pierre du Mali Arena, un complexe sportif moderne. Situé à Bakaryblébougou, ce stade de basketball deviendra l’un des plus grands d’Afrique de l’Ouest. Avec une capacité de 10 000 places, extensible à 15 000, il respectera les normes internationales et contribuera à la promotion du sport au Mali. « Mali Arena, c’est l’architecture qui prend en compte notre culture », a souligné Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports.

Le stade sera conçu en forme de calebasse, symbole profondément ancré dans les traditions maliennes, réunissant modernité et héritage culturel. Ce projet ambitieux permettra d’accueillir des compétitions nationales et internationales, stimulant ainsi l’émergence de nouveaux talents sportifs.

Pose de la première pierre de la Maison des légitimités traditionnelles

La visite a également été marquée par la pose de la première pierre de la Maison des légitimités traditionnelles de Koulikoro. Bâtie sur 6 000 mètres carrés, cette infrastructure comprendra un vestibule, une salle de réunion, des bureaux, et divers logements. Elle vise à renforcer les coutumes et traditions locales, comme l’a souligné le président Goïta, rappelant l’importance de ces structures pour l’unité nationale.

Réouverture du stade Mamadou Diarrah

Le point culminant de la visite a été la réouverture du stade Mamadou Diarrah, après des mois de rénovation. Ce stade ultra-moderne peut accueillir des compétitions nationales et internationales de football. Les travaux ont inclus la réhabilitation des vestiaires, une salle de presse, un salon VIP, un système d’éclairage moderne, et une nouvelle pelouse avec drainage et arrosage automatiques.

Avec une capacité de 4 600 places assises, le stade dispose également d’infrastructures comme une salle de musculation, une piscine semi-olympique, et divers terrains de sport. Le président Goïta a réitéré l’engagement du gouvernement à doter Koulikoro d’infrastructures sportives de qualité, appelant à l’unité et à la paix. « Nous sommes engagés à protéger notre pays, nos ressources, et à lutter contre la corruption sous toutes ses formes », a-t-il déclaré.

Le maire appelle à plus d’efforts

Le maire de Koulikoro, Aliou Moussa Tamboura, a salué l’engagement du président pour la ville. Tout en exprimant sa gratitude pour la rénovation du stade, il a demandé des efforts supplémentaires, notamment l’aménagement d’une zone industrielle et l’électrification de la ville. Ces initiatives, selon lui, sont essentielles pour le développement économique de Koulikoro et l’amélioration des conditions de vie des habitants.