Une cérémonie riche en symboles s’est tenue le 13 janvier 2025 au Centre International de Conférence de Bamako. Le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, a remis un chèque géant de plus d’un milliard de francs CFA aux jeunes diplômés du 13ème contingent de l’Agence pour l’Emploi des Jeunes (APEJ). Ce geste fort marque un tournant dans la politique de soutien à la jeunesse malienne.

Un investissement pour l’avenir du Mali

Ce programme, qui a bénéficié à 2500 jeunes sur 23 755 candidats, a permis d’offrir des stages de douze mois dans des secteurs variés. « En ce jour solennel, nous sommes fiers de célébrer la consécration de la jeunesse malienne », a déclaré le Président Goïta, soulignant ainsi l’importance de cette nouvelle génération pour l’avenir du pays.

Le Gouvernement malien, à travers l’APEJ, met en œuvre des politiques ambitieuses pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. La Ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Oumou Sall SECK, a présenté les nombreux projets en cours, tels que l’ouverture de nouveaux centres de formation ou le partenariat avec le secteur privé. « Ces programmes traduisent la volonté du Gouvernement de doter les jeunes Maliens des compétences nécessaires pour leur insertion socio-professionnelle et leur autonomisation », a-t-elle souligné.

Les bénéficiaires de ce programme, à l’image de Yamadou CAMARA, Président du 13ème contingent, se sentent désormais outillés pour contribuer au développement de leur pays. « Merci pour l’espoir que vous nous donnez. Grâce à cette initiative, nous nous sentons valorisés et prêts à relever les défis qui nous attendent », a-t-il exprimé.

Le Président de la Transition a conclu son discours en appelant les jeunes à être des acteurs du changement. « Le Mali compte sur vous ! Soyez des architectes soucieux de mettre vos talents au service de la nation », a-t-il lancé. Le Gouvernement s’engage à poursuivre ses efforts en faveur de la jeunesse, avec notamment le lancement de nouveaux programmes de formation en 2025.

Cette cérémonie marque un tournant dans la relation entre l’État malien et sa jeunesse. En investissant dans la formation et l’emploi des jeunes, le Mali pose les fondations d’un avenir plus prometteur.