La BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) a tenu sa séance de cotation de la deuxième semaine de l’année. Au cours de cette séance, les principaux indices des valeurs mobilières ont connu une légère hausse, causée par la capitalisation boursière d’Orange CI.

Une progression notable des principaux indices

Après les tendances baissières des principaux indices, la séance des valeurs mobilières de la BRVM de cette semaine a affiché une performance positive. Ainsi, le BRVM Composite a progressé de 0,86 % pour atteindre 274,10 points, le BRVM-30 a gagné 0,97 % à 137,80 points, tandis que le BRVM Prestige a enregistré une légère hausse de 0,34 %, clôturant à 112,86 points. Sur le plan individuel, Alios Finance, Orange CI et SIB CI ont réalisé une bonne performance. On note ainsi les gains significatifs réalisés par Alios Finance (+7,10 % à 830 FCFA), Orange CI (+4,68 % à 17 800 FCFA), et SIB CI (+1,72 % à 3 540 FCFA).

En revanche, certaines valeurs ont enregistré des baisses au cours de cette séance de cotation de la BRVM. Les principales contre-performances ont été observées chez SMB CI (-7,39 % à 8 150 FCFA), Uniwax CI (-6,02 % à 390 FCFA), et Sucrivoire (-4,14 % à 695 FCFA).

La séance de cotation de la BRVM s’est achevée par une activité notable des investisseurs. Ces derniers ont effectué un volume total de transactions représentant un montant de 392,64 millions FCFA. Le titre Orange CI s’est illustré en concentrant près de 16,73 % de ces échanges, confirmant ainsi son statut de valeur dominante sur le marché, avec un volume transigé de 81,82 millions FCFA. Il convient de souligner que la BRVM a enregistré une dynamique vendeuse, marquée par 20 baisses contre seulement 11 hausses.