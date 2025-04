Plus de 14 000 producteurs maliens, victimes des inondations survenues durant la campagne agricole 2024-2025, ont reçu un appui financier conséquent. La cérémonie de remise des fonds s’est déroulée le lundi 7 avril à Bamako, marquant une étape cruciale pour la résilience du secteur agricole malien face aux aléas climatiques. Ce projet pilote d’assurance agricole prend en charge intégralement les primes des agriculteurs touchés dans plusieurs zones du pays.

Indemnisation des agriculteurs sinistrés au Mali

L’agriculture malienne, pilier de l’économie employant plus de 80 % de la population active, se trouve de plus en plus vulnérable face aux changements climatiques. Les données de la Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) d’octobre 2024 révèlent l’ampleur des pertes, avec 241 699 hectares de cultures perdues sur un total de 8 374 732 hectares cultivés pendant la campagne 2024-2025. Ces pertes, représentant un taux de 2,89 %, sont principalement attribuables aux inondations qui ont frappé diverses régions du Mali.

Si la région de Mopti a subi les pertes de superficies les plus importantes, suivie de Sikasso, la situation à San est jugée particulièrement critique selon une étude récente. L’évaluation menée par les agents de Pula Advisors et leurs partenaires a mis en lumière des pertes supérieures à 30 % dans cette localité. Face à cette situation alarmante, un soutien financier d’un montant total de 99,5 millions de francs CFA a été octroyé aux producteurs sinistrés.

Réunis à Bamako, des milliers de producteurs ont reçu cette aide vitale des mains du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet pilote d’assurance agricole, porté par la société d’assurance et de technologie agricole Pula Advisors, en collaboration avec AFG assurances et d’autres partenaires essentiels. Une part significative de l’enveloppe, soit 94 585 337 F CFA, est destinée aux producteurs des casiers de l’Office du Moyen Bani (OMB). Le reste, s’élevant à 4 910 088 F CFA, revient au Mécanisme de refinancement des systèmes financiers décentralisés (Meref-SFD).

Selon Pierre Sagara, directeur général régional de Pula Advisors Afrique francophone, cette action vise à apporter une compensation concrète aux producteurs maliens affectés par les pertes de la campagne agricole précédente. Pour la campagne 2024-2025, un total de 14 307 producteurs ont bénéficié de cette couverture d’assurance agricole. Les fonds nécessaires à cette opération ont été mobilisés grâce au soutien financier de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (Agra) et de l’Institut de la finance internationale (IIF) via Blue Orchard, selon les initiateurs du projet.

Impact et perspectives de l’assurance agricole

À l’Office du Moyen Bani, ce projet pilote a concerné plusieurs zones importantes pour la production agricole, comme l’a souligné son directeur général, Issa Kanté. Il a spécifiquement mentionné Bla, San et Djenné pour la culture du riz, ainsi que la zone CMDT pour le coton et le maïs. Concernant la sélection des bénéficiaires, M. Kanté a précisé qu’il s’agissait de producteurs ayant des contrats de gestion des parcelles rizicoles avec l’OMB. Ce dispositif a concerné 8000 producteurs, dont 6626 producteurs des dix casiers de l’OMB situés dans la zone de San.

Issa Kanté a affirmé avec conviction que “les producteurs ont été couverts à 100 % par cette assurance, garantissant une indemnisation juste et équitable des pertes subies. L’indemnisation est ajustée en fonction du taux de perte observé, calculé en fonction de l’écart entre le rendement théorique et le rendement réel de chaque casier”. Ce mécanisme d’indemnisation proportionnelle aux pertes assure une compensation adaptée à la réalité de chaque exploitation touchée.

Partenaire financier essentiel de ce projet, le directeur pays d’Agra, Pr. Bocar Ahmadou, a souligné la portée de cette initiative, déclarant que cette remise représente bien plus qu’une simple transaction financière. Pour lui, “il s’agit de notre réponse collective face à l’incertitude et aux chaos climatiques”. Cette action conjointe témoigne d’une volonté commune de renforcer la résilience des communautés agricoles face aux défis environnementaux croissants.

Aux yeux du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, l’assurance agricole dépasse largement le statut d’outil financier. Il a affirmé qu’elle “constitue un levier stratégique permettant aux agriculteurs de mieux gérer les risques et d’accéder plus facilement aux financements”, tout en félicitant les initiateurs et les partenaires pour le succès de cette initiative. La présence du président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (Apcam), Sanoussy Bouya Sylla, a également marqué l’importance de cette démarche pour le secteur agricole malien.

Les bénéficiaires, prenant la parole, ont plaidé avec force pour la pérennisation et l’extension de ce type de dispositif. Ils ont souligné que “l’assurance agricole doit faire partie intégrante des outils d’accompagnement à la production, au titre que l’irrigation, les intrants ou la mécanisation”. Cette demande exprime un besoin profond de sécurisation des revenus agricoles face aux aléas de plus en plus fréquents.

Le projet pilote d’assurance agricole, financé par Agra et l’Institut de la finance internationale (IIF) via Blue Orchard et mis en œuvre par Pula Advisors en partenariat avec AFG assurance Mali et plusieurs structures faîtières, couvre actuellement les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Sikasso. Son objectif principal demeure de garantir une protection efficace contre les aléas climatiques pour les agriculteurs maliens, contribuant ainsi à une agriculture plus stable et résiliente.