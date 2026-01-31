Mali : une dizaine de camions transportant du carburant détruite

Nouvelle attaque au Mali. Un nouveau convoi de camions transportant du carburant a été la cible d’une attaque des jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim) affilié à Al-Qaïda. L’attaque survenue dans la région de Kayes, dans l’ouest du pays, a fait plusieurs victimes.

Mali : nouvelle attaque jihadistes contre un convoi de camions transportant du carburant

Ça ne s’arrête pas ! Au Mali, les jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim) affilié à Al-Qaïda ont repris leurs attaques contre les convois de camions transportant du carburant. Selon les informations de RFI, ce jeudi 29 janvier 2026, des dizaines de camions-citernes ont ainsi été détruits dans la région de Kayes, dans l’ouest du pays.

L’assaut a fait plusieurs victimes. Un élu local cité par l’AFP affirme que trois soldats maliens et quatre assaillants ont été tués. Mais, deux corps de civils ont en outre été retrouvés ce vendredi 30 janvier sur l’axe qui relie Kayes à la frontière sénégalaise. Plusieurs militaires qui escortaient le convoi sont portés disparus.

Cette attaque intervenue à moins de trois semaines du début du ramadan, survient après l’annonce par les autorités de la prochaine mise en place d’un système de rationnement du carburant.

Pour rappel, depuis le début du mois de janvier, les attaques jihadistes s’intensifient au Mali pour priver de carburant la capitale malienne ainsi que d’autres villes du pays. Elles se sont notamment déroulées dans cette même région de Kayes, stratégique du fait de ses ressources minières mais aussi de sa position de carrefour.