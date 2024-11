Au Mali, la situation de Terry Holohan, PDG de la société minière australienne Resolute Mining, et de ses collaborateurs connaît une évolution positive. Selon les dernières informations, ils pourraient bientôt recouvrer la liberté.

Mali : Resolute en négociations pour la libération de Terry Holohan

Il semble qu’un accord soit en cours de négociation entre Resolute Mining et les autorités maliennes pour mettre un terme au différend financier qui les oppose. Selon RFI, la société minière s’efforce de conclure un arrangement à l’amiable, qui permettrait la libération de ses cadres détenus. Cette issue serait conditionnée à la mise en place d’un protocole d’accord prévoyant le déblocage de fonds au bénéfice de l’État malien.

Selon une source proche du dossier, l’accord stipulerait le versement d’un premier paiement immédiat, suivi d’un second dans un délai raisonnable. Ces conditions seraient essentielles pour garantir la libération de Terry Holohan et de ses collaborateurs.

Accusations de « faux présumés et atteinte aux biens publics »

Arrêtés pour « faux présumés et atteinte aux biens publics, » le PDG Holohan et plusieurs cadres de Resolute Mining avaient été placés en garde à vue en attendant une résolution de l’affaire. Leur libération serait désormais conditionnée à la signature de l’accord et à la réception du premier versement convenu. Cette mesure vise à apaiser les tensions entre la société et les autorités maliennes, tout en garantissant le règlement progressif du litige financier.

Cette issue potentielle apporte une lueur d’espoir pour Resolute Mining, qui cherche à préserver ses opérations au Mali dans un contexte difficile pour le secteur minier.