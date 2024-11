Au Mali, Terry Holohan, directeur général de la société minière australienne Resolute Mining Ltd, ainsi que certains de ses collaborateurs, ont été arrêtés et sont désormais privés de leur liberté de mouvement. Selon les premières informations, ils sont soupçonnés d’implication dans une affaire de faux présums et d’atteinte aux biens publics.

Resolute Mining Ltd : Terry Holohan arrêté et placé en détention au Mali

Terry Holohan et certains de ses collaborateurs ont été interpellés et placés en détention au Mali. Ces arrestations font suite à une enquête ouverte par la justice malienne pour des accusations de faux présumés et d’atteinte aux biens publics, selon plusieurs sources. Selon une source interne à Resolute Mining, le directeur général et ses co-accusés rejettent ces accusations, et affirment n’avoir rien à se reprocher. Cependant, les enquêteurs maliens ne sont pas encore convaincus.

L’arrestation a eu lieu dans un hôtel de Bamako le vendredi 8 novembre 2024. Des sources anonymes ont confirmé la détention du directeur général de Resolute Mining. Le silence des autorités de la transition malienne, qui entretiennent le mystère autour de ce dossier, a renforcé la thèse d’« enlèvement », évoquées par certaines opinions.

Pour rappel, la société Resolute Mining Ltd est propriétaire à 80 % de la mine d’or de Syama au sud-ouest du Mali, tandis que l’État malien possède les 20 % restants. Resolute est également propriétaire de la mine d’or de Mako au Sénégal et mène des activités d’exploration au Mali, au Sénégal et en Guinée.