APRIL OIL BURKINA SA a levé 5 milliards FCFA sur le marché financier de l’UEMOA. Une première opération pour le distributeur d’hydrocarbures du Burkina Faso sur le marché financier de l’UEMOA. Cette première opération a été réussie avec un taux de placement de 102 %.

Réussite de la première opération de APRIL OIL BURKINA SA sur le marché financier de l’UEMOA

APRIL OIL BURKINA SA a réussi sa première opération auprès des investisseurs du marché financier de l’UEMOA grâce à sa vision à long terme. En effet, APRIL OIL BURKINA SA est l’un des acteurs clés dans le secteur de la distribution des hydrocarbures au Burkina Faso. Par ailleurs, elle est présente depuis 10 ans dans le pays et dispose de plusieurs sièges dans d’autres pays de la sous-région, ce qui lui a permis de marquer sa présence en Afrique de l’Ouest.

En outre, cette stratégie a poussé les investisseurs à réagir positivement à cette première opération. Ces derniers ont été séduits par la vision à long terme de l’entreprise et l’engagement de son projet d’expansion commerciale. Ainsi, cette opération réussie témoigne de l’intérêt des investisseurs envers APRIL OIL BURKINA SA.

Les parts des investisseurs dans l’opération d’APRIL OIL BURKINA SA sur le marché financier de l’UEMOA

Plusieurs institutions ont participé à cette opération d’APRIL OIL BURKINA SA. Parmi elles, on compte des investisseurs institutionnels de la zone, tels que les sociétés des postes et de télécommunications ainsi que les loteries nationales. Ces derniers ont contribué à hauteur de 72,55 %. Ensuite, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont participé pour 17,65 %, et enfin, les faîtières de microfinance pour 9,8 %.

Ces institutions proviennent de trois pays, à savoir le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Togo. Cette opération obligataire, intitulée « APRIL OIL BURKINA SA 8,5 % 2024-2029 », a été structurée par la jeune Société africaine d’ingénierie et d’intermédiation financières (SA2IF). Cette institution ambitionne de se positionner comme une référence en matière d’accompagnement des États et des entreprises sur le marché financier de l’UEMOA. Ses services incluent le courtage, le placement, la conservation de titres et la gestion sous mandat.