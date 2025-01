Le marché international sourit au Bénin. Premier émetteur souverain d’Afrique en 2025, le pays dirigé par Patrice Talon a réussi à lever un milliard de dollars. Un exploit qui témoigne de la confiance des investisseurs envers le système économique du pays.

Que retenir de cette prouesse du Bénin sur le marché international ?

Le Bénin a entamé un roadshow au Royaume-Uni le 8 janvier 2025 sur le marché international. Cette démarche visait à présenter son nouveau projet d’euro-obligation. Cette obligation s’élève à 500 millions de dollars, remboursable sur 16 ans avec un coupon attractif de 6,48 %. Quelques jours plus tard, il a également obtenu un crédit international de 500 millions d’euros auprès de Deutsche Bank. Ce prêt est remboursable sur une durée de 15 ans, avec une garantie partielle de l’IDA.

Les facteurs de réussite du Bénin sur le marché international

La forte demande des investisseurs reflète leur confiance et leur volonté d’investir dans l’économie béninoise. Cette réussite est également due à une innovation financière marquée par le recours à une garantie partielle de l’IDA et par l’opération de rachat d’une partie de l’Eurobond 2032. Ces initiatives montrent sa capacité à mettre en œuvre des solutions novatrices pour optimiser sa dette. Par ailleurs, la gestion rigoureuse de la dette publique par le pays ces dernières années a renforcé sa crédibilité sur les marchés internationaux.

Le Bénin, un modèle sur le marché international

Sous la direction de Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, le Bénin a considérablement amélioré sa position sur le marché international. Grâce à cette récente levée de fonds, le pays, dirigé par Patrice Talon, démontre sa capacité à mobiliser d’importantes ressources financières en un temps record. Le dynamisme et le système de gestion économique de la nation font désormais d’elle un exemple et une source d’attraction pour les investisseurs.

Les projets qui bénéficieront de ce financement devraient considérablement renforcer l’économie du pays et accroître sa résilience face aux défis futurs.