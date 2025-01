May D a récemment affirmé qu’il était autrefois au même niveau, voire en avance, sur les titans de la musique nigériane Wizkid et Davido, au début de leur carrière respective.

Le choc des titans : May D revient sur ses débuts avec Wizkid et Davido

Lors d’un épisode du podcast The Honest Bunch, May D a déclaré qu’il se considérait, avec Wizkid et Davido, comme l’un des trois meilleurs artistes nigérians de leur époque. Il a même affirmé avoir été plus important que ses deux collègues à l’époque. « À ce moment-là, c’était Wizkid, Davido et moi. J’étais même plus grand. Que peut-on comparer à Holla at Your Boy et Soundtrack ? », a-t-il confié, faisant référence à son propre tube.

May D a également réitéré ses déclarations précédentes selon lesquelles Wizkid, aujourd’hui une superstar mondiale primée aux Grammy Awards, n’aurait pas atteint son niveau actuel de renommée s’il n’avait pas quitté Square Records. Pour rappel, May D s’est fait connaître après avoir signé avec Square Records, le label dirigé par P-Square, en 2011. Cependant, sa carrière a pris un tournant lorsque le label a annoncé son départ en août 2012.

Il attribue son désaccord avec P-Square à une baisse de sa carrière, qui, selon lui, l’a empêché de rester au sommet de l’industrie musicale nigériane.