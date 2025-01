Célèbre artiste nigérian, May D a récemment partagé une anecdote surprenante lors de son passage sur le podcast populaire « Honest Bunch » animé par Nedu Wazobia. Il a révélé comment il avait manqué une collaboration avec la superstar américaine Akon après en avoir parlé à P-Square.

Podcast explosif : May D raconte sa regrettable décision avec P-Square et Akon

Selon les propos de May D, P-Square n’avait initialement pas prévu de le signer sous leur label. Ils lui avaient simplement promis de l’aider à gagner en visibilité, comme ils l’avaient fait avec Jay Martins et d’autres artistes. May D a également expliqué qu’Akon avait été séduit par sa chanson « Chop My Money » et souhaitait y collaborer. L’artiste américain avait même insisté pour que le tournage du clip se déroule aux États-Unis.

Lors de son séjour en Amérique, Akon l’a convoqué à son bureau pour discuter. Il lui a demandé s’il avait un contrat officiel avec P-Square, ce à quoi May D a répondu par la négative. Akon lui a alors proposé plusieurs opportunités d’affaires et s’est engagé à payer son billet pour un retour aux États-Unis afin de démarrer leur collaboration.

Mais, par souci de transparence, May D a choisi de révéler cette conversation à P-Square. En rétrospective, il a confié qu’il aurait préféré garder cette information pour lui.