Très attendue depuis plusieurs mois, la liste des ministres conseillers est enfin tombée ce mercredi 11 décembre 2024 au. Parmi les douze personnes appelées par le président Patrice Talon, on retrouve trois anciens députés de la majorité présidentielle.

Bénin : nommés ministres conseillers, Fagla, Gbadamassi et Yahouédéou recasés

Sur la liste des douze ministres conseillers, trois noms retiennent particulièrement l’attention : Sèdami Mèdégan Fagla, Rachidi Gbadamassi et Janvier Yahouédéou. Ils sont tous d’anciens députés de la majorité présidentielle. Élus lors des législatives contestées et controversées de 2019 (8e législature), les deux premiers n’ont pas réussi à décrocher leur ticket pour la 9e législature en 2023, devenant des victimes collatérales du retour en force de l’opposition dans la compétition électorale. Soutiens fervents du chef de l’État, Sèdami Mèdégan Fagla et Rachidi Gbadamassi sont respectivement tombés dans la 15e et la 8e circonscription électorale.

Universitaire et enseignante de chimie organique, Romarique Sèdami Mèdégan Fagla n’est pas restée inactive sur le plan politique. Après l’installation de la 9e législature, elle a été nommée directrice de l’Institut parlementaire du Bénin (IPAB) par Louis Vlavonou, un premier recasement.

Cette fois-ci, elle décroche une fonction de plus haut rang. L’ancienne parlementaire figure sur la liste des ministres conseillers. Elle est nommée Ministre conseiller à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique. Membre de l’Union Progressiste le Renouveau, elle a toujours affiché son soutien indéfectible au chef de l’État. Active au sein du groupe des anciens députés de la mouvance, Sèdami Mèdégan Fagla s’est souvent illustrée par sa défense fervente de Patrice Talon.

Le tonitruant Rachidi Gbadamassi enfin récompensé !

L’homme est connu pour ses déclarations fracassantes et polémiques. Un caractère atypique qu’il avait déjà exhibé lorsqu’il était un soutien fervent de l’ancien président Boni Yayi. Victime de l’hégémonie de Boni Yayi dans la 8e circonscription, Rachidi Gbadamassi s’était retrouvé sans poste, mais il n’a jamais cessé de défendre Patrice Talon contre l’opposition, n’hésitant pas parfois à aller loin pour prouver sa fidélité et son dévouement à la cause de la « Rupture ».

Ses efforts sont enfin récompensés. Ce membre du Bloc Républicain retrouve une fonction officielle. Il assure désormais le poste de Ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité. Certains observateurs estiment que, de manière officieuse, il remplissait déjà ces fonctions avant cette nomination. Sa présence sur la liste des ministres conseillers n’a donc pas surpris.

Le cas atypique de Janvier Yahouédéou

Contrairement aux deux premiers, Janvier Yahouédéou, également membre du Bloc Républicain, avait brièvement siégé à la 9e législature avant d’être remplacé par le titulaire de son poste. En effet, il avait été élu député suppléant d’Hervé Hèhomey, alors Ministre des Infrastructures et des Transports. Après le limogeage d’Hèhomey, ce dernier avait réclamé son siège, s’appuyant sur la loi qui permet à tout député nommé ministre de récupérer son poste après son passage au gouvernement.

Après un léger bras de fer, Janvier Yahouédéou a été écarté. Depuis, il se retrouvait sans fonction officielle. Désormais, il est nommé Ministre conseiller aux Services publics, marquant ainsi son retour dans les hautes sphères de l’administration.