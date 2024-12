Le Nigéria a obtenu une somme de 2,2 milliards USD lors de l’Africa Investment Forum, qui s’est tenu à Rabat, au Maroc. Ce montant a été mobilisé pour la mise en œuvre de la phase 2 du projet des zones spéciales de transformation agro-industrielle du Nigéria (SAPZ).

Nigéria : une promesse tenue par des investisseurs de premier plan

Dans le cadre de la réalisation de la phase 2 du projet des zones spéciales de transformation agro-industrielle du Nigéria (SAPZ), le pays a bénéficié d’engagements financiers à hauteur de 2,2 milliards USD. Ces fonds, mobilisés lors de l’Africa Investment Forum, visent à soutenir l’agro-industrialisation et à créer des emplois. Selon Akinwumi A. Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD), ces investissements renforcent la position du Nigéria en tant que leader dans le secteur de l’agro-industrie.

« C’est un moment décisif pour la transformation agricole du Nigéria. Le projet SAPZ II au Nigéria créera des millions d’emplois, autonomisera les petits exploitants agricoles et positionnera le Nigéria comme un leader de l’agro-industrialisation. Ces investissements illustrent le pouvoir de la collaboration pour parvenir à un développement durable en Afrique », a-t-il déclaré.

Le bien-fondé du projet SAPZ au Nigéria

L’initiative des zones spéciales de transformation agro-industrielle (SAPZ) vise à promouvoir un développement inclusif et durable de l’agro-industrie au Nigéria. Ces zones sont implantées dans des régions présentant un fort potentiel agricole et disposent d’infrastructures modernes et de services communs pour faciliter les activités des entreprises agricoles et industrielles. En favorisant l’intégration entre ces acteurs, le projet contribuera à stimuler la croissance économique du pays.

Pour mener à bien ce projet, des investisseurs de premier plan, tels que Arise IIP, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la Banque africaine d’import-export, Sahara Farms, BPI France, Africa50 et la Société américaine de financement du développement (DFC), apportent leur soutien financier. Avec ces 2,2 milliards USD, la phase 2 du projet SAPZ s’étendra désormais dans 24 États du Nigéria, en complément des 7 États couverts lors de la première phase.