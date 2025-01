Lundi 27 janvier, les principes pour prendre part au prestigieux concours de beauté Miss Côte d’Ivoire 2025 avaient été modifiés. Le plus suprenant : l’interdiction des mèches et perruques. Une décision qui ne laisse personne indifférent. Parmi les nombreuses réactions, celle d’A’Salfo, le leader du groupe Magic System, a particulièrement retenu l’attention. Selon lui, cette décision vient à point nommé.

Miss Côte d’Ivoire : les perruques bannies, A’Salfo applaudit la décision

Sur sa page Facebook, l’artiste ivoirien a exprimé son enthousiasme face à cette nouvelle règle, qui exige des candidates de porter exclusivement leurs cheveux naturels. « La 29e édition de l’élection Miss Côte d’Ivoire a été lancée hier après-midi au Novotel Abidjan Marcory par le comité d’organisation, dirigé par Victor Yapobi. L’information majeure à retenir pour cette édition 2025 est que désormais, les MÉCHES et les PERRUQUES ne sont plus autorisées pendant le concours. On va prier Dieu qu’un décret soit pris pour appliquer cette règle à toutes les filles du pays. », a écrit A’Salfo. Un message fort qui a rapidement fait réagir les internautes, divisant l’opinion entre soutien et désaccord.

Une édition historique avec de nouveaux critères

Au-delà de l’interdiction des extensions capillaires, Miss Côte d’Ivoire 2025 s’annonce comme une édition inédite et historique. De nouveaux critères ont été introduits pour renforcer l’authenticité et l’image naturelle des candidates. Si cette décision enchante A’Salfo, elle suscite aussi de vifs débats sur la place des standards de beauté en Côte d’Ivoire et l’impact de cette mesure sur la représentation de la femme ivoirienne.