Le célèbre concours Miss Côte d’Ivoire, dirigé par Victor Yapobi, président du Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI), promet de grandes nouveautés pour sa 29ᵉ édition en cette année 2025.

Miss Côte d’Ivoire 2025 : tout ce qu’il faut savoir sur les grandes réformes du concours

Au nombre des réformes phares, une exigence attire particulièrement l’attention : les candidates devront désormais présenter leurs cheveux naturels. Les mèches, tissages, perruques ou autres artifices capillaires seront interdits lors des présélections. Autre innovation majeure : les critères d’éligibilité ont été modifiés pour accueillir davantage de participantes. L’âge limite passe ainsi de 25 à 27 ans, tandis que le critère de taille a été légèrement assoupli, les candidates devant désormais mesurer au moins 1,67 m pieds nus, contre 1,68 m auparavant. Dans une volonté de rendre le concours plus accessible, les frais d’inscription ont également été revus à la baisse, fixés à 30 000 F CFA.

Victor Yapobi a justifié ces réformes. « Plus de mèches, de tissages ni de perruques. L’âge est relevé à 27 ans révolus, la taille fixée à 1,67 m et les frais d’inscription réduits à 30 000 F CFA. », a-t-il confié. Des changements qui témoignent d’un engagement fort en faveur d’une beauté authentique et d’une plus grande inclusion. Ils devraient insuffler un vent de fraîcheur au concours Miss Côte d’Ivoire 2025, tout en mettant en avant l’élégance et la richesse de la culture ivoirienne.