La Représentante spéciale de l’ONU en Centrafrique, affiche son optimisme. Dans un message de fin d’année publiée ce 24 décembre 2024, Valentine Rugwabiza explique, qu’elle se félicite de « l’extension de la présence et de l’autorité de l’État dans ses dimensions administratives et sécuritaires » en Centrafrique.

L’année qui s’écoule explique-t-elle en outre, est marquée par « des résultats et avancées concrètes dans la mise en œuvre » du mandat de l’ONU en soutien à la Centrafrique. Valentine Rugwabiza a aussi relevé, « des progrès très visibles dans la gestion des espaces frontaliers, dans la décentralisation de la mise en œuvre de l’accord de paix » dans le pays.

Tous ces résultats ont été possibles explique-t-elle, « grâce à la coopération étroite entre la Mission et tous nos partenaires ». Tous ces partenaires sont principalement, énumère Valentine Rugwabiza, « la population centrafricaine, dans toute sa riche diversité, dans son unité et dans son attachement à la Centrafrique ».

La Représentante spéciale de l’ONU, cite aussi, « les administrations nationales, les autorités locales et nationales, le Gouvernement » Centrafricain, et toutes « les institutions de la République ». Dans son énumération, elle n’a pas oublié, « les représentants du peuple, les organisations de la société civile, les organisations régionales et internationales, et toute la communauté internationale » qui œuvrent pour la paix en Centrafrique.

Tous ces résultats concrets, a aussi martelé Valentine Rugwabiza, sont obtenus grâce « à l’engagement et effort constants au sacrifice du personnel dévoué toujours prêts de la MINUSCA ». Chers collègues, a-t-elle adressé directement aux collaborateurs, « c’est grâce à vos efforts constants, à vos sacrifices, que ces résultats ont été obtenus, que ces résultats ont été possibles » en Centrafrique.

Dans sa communication, elle a également exprimé, « une pensée toute particulière » pour tous ses collègues qui sont morts, « cette année au service de la paix et de la stabilité » en Centrafrique. « Que leur âme continue de reposer en paix », a exprimé Valentine Rugwabiza dans son adresse.

Valentine Rugwabiza exhorte enfin tous ses collègues, de poursuivre sur cette voie « en consolidant les acquis communs » avec, « le soutien de tous les partenaires de la Centrafrique ». En 2025, l’année qui commence, dans quelques jours explique-t-elle, « la MINUSCA mettra en œuvre son mandat, tel que contenu dans la résolution 2759, votée à l’unanimité le 14 novembre dernier » au siège de l’ONU.