La SGCI (Société Générale Côte d’Ivoire) a reçu le prix de la meilleure banque en Côte d’Ivoire lors de la cérémonie des GIM Awards à Dakar. Elle a été honorée de trois récompenses majeures.

Les trois prix reçus par la SGCI aux GIM Awards 2024

Présente depuis plus de 60 ans en Côte d’Ivoire, la SGCI (Société Générale Côte d’Ivoire) s’est imposée par ses performances et ses prestations auprès de ses clients. Ce travail de qualité a été récompensé par trois prix lors des GIM Awards à Dakar. Ainsi, la SGCI a reçu le premier prix en tant que première banque en émission dans la catégorie « Paiement interbancaire ».

Ensuite, la SGCI s’adjuge le deuxième prix en tant que première banque en acquisition dans la catégorie « Retrait interbancaire ». Enfin, elle hérite du trophée de lan troisième banque en émission dans la catégorie « Retrait interbancaire ».

Les deux premiers prix ont été décernés pour deux années consécutives dans chaque catégorie.

Le rôle de la SGCI en Côte d’Ivoire

La Société Générale Côte d’Ivoire(SGCI) est la filiale ivoirienne du groupe financier international Société Générale. Elle s’adresse à l’ensemble des acteurs économiques, notamment les particuliers, les entreprises et les institutions, en proposant une gamme de produits et services variés pour les accompagner à chaque étape de leur développement, aussi bien au niveau local qu’international.

La SGCI intervient également sur le marché ivoirien par le biais de deux filiales. On distingue la Société Générale Capital Securities West Africa et la Société Générale Capital Asset Management West Africa. Ces filiales permettent à la banque de renforcer son rôle de banque solidaire, au service des communautés ainsi que du développement économique et social de la Côte d’Ivoire.

En outre, la SGCI a créé en 2022 la Fondation SGCI, qui intervient dans les domaines de l’art contemporain, de l’éducation et de l’insertion professionnelle.