Sur ses réseaux sociaux, la star congolaise Fally Ipupa a partagé quelques clichets de son arrivée à Abidjan dimanche dernier. C’est notamment dans le cadre de son concert au parc des expositions ce 25 décembre, date de Noël.

Fally Ipupa enflamme Abidjan : tout savoir sur son spectacle du 25 décembre 2024

Selon la presse locale, Fally Ipupa est arrivé à Abidjan dimanche 22 décembre. Dicap la Merveille est attendu au parc des expositions ce 25 décembre 2024 pour un spectacle inédit qui s’annonce grandiose. C’est en effet un événement que les fans attendaient avec impatience.

Fally Ipupa a débarqué à Abidjan, déclenchant une vague d’enthousiasme. À l’aéroport, une foule en liesse, composée de ses célèbres « Warriors », s’est rassemblée pour l’accueillir dans une ambiance festive, mêlant chants, cris de joie et ferveur palpable. Le chanteur se prépare à offrir une prestation mémorable lors de son tout premier concert au parc des expositions d’Abidjan, l’un des lieux les plus emblématiques de la scène artistique ivoirienne. Le rendez-vous est fixé pour demain à 19 h.

Les billets du concert proposés à partir de 10 000 francs CFA, ont été pris d’assaut et affichent déjà complet. Cependant, des places sont encore disponibles aux tarifs de 20 000 francs CFA, 50 000 francs CFA, et plus, offrant une ultime chance aux fans de vivre cette soirée unique.