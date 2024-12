L’humoriste nigérian Nasboi, reconnu pour ses talents de créateur de contenus et ses débuts prometteurs dans la musique, a récemment surpris ses fans avec une demande inattendue adressée à la star nigériane Davido sur les réseaux sociaux.

Nasboi propose un paiement insolite pour une voiture de Davido

Dans un post viral publié sur X (anciennement Twitter), Nasboi a supplié Davido de lui céder l’une de ses voitures inutilisées, avec une proposition de paiement peu conventionnelle. Nasboi a proposé d’acheter la voiture à crédit, en payant par petits versements successifs. Il a même ajouté, sur le ton de l’humour, qu’il continuerait à payer jusqu’à ce que Davido lui dise d’arrêter.

Voici sa déclaration : « Senior man @davido, toute voiture que tu n’utilises plus est payante. Je paierai un petit peu. Un achat plus élevé. Je sais qu’un jour tu me diras de ne plus payer. » Cette demande amusante intervient peu après que Davido a dévoilé sa toute nouvelle acquisition, une somptueuse Rolls Royce Spectre 2025.

La requête de Nasboi a rapidement attiré l’attention en ligne, non seulement pour son originalité, mais aussi pour la manière légère et décalée avec laquelle elle a été formulée. Elle reflète l’humour typique de Nasboi, tout en mettant en lumière le style de vie luxueux de Davido, connu pour sa passion pour les voitures de luxe.