Un nouveau drame a endeuillé la communauté malienne. Le 19 décembre, une embarcation de migrants transportant principalement des ressortissants maliens a fait naufrage dans les eaux territoriales marocaines. Selon un communiqué du ministère des Maliens établis à l’extérieur, au moins 25 ressortissants ont perdu la vie dans cette tragédie.

Le Mali endeuillé par un nouveau naufrage

L’embarcation, qui avait embarqué environ 80 personnes en direction de l’Espagne, a chaviré en pleine mer. Seuls onze survivants ont pu être secourus, dont neuf ressortissants du pays du général d’armée Assimi Goïta.

Face à cette nouvelle tragédie, le ministère a mis en place une cellule de crise pour apporter tout le soutien nécessaire aux familles endeuillées et suivre l’évolution de la situation.

Le ministre, Mossa Ag Attaher, a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et a appelé à une mobilisation internationale pour lutter contre les causes profondes de ces migrations irrégulières.

Ce nouveau drame rappelle l’urgence d’agir pour mettre fin aux tragédies en mer et offrir des alternatives aux jeunes qui n’ont d’autre choix que de risquer leur vie pour chercher une vie meilleure en Europe.