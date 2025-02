Le général Abdourahamane Tiani a entrepris une visite significative dans les villages de Samira et Libiri, situés dans la région de Tillabéry au Niger , récemment ciblés par des attaques terroristes répétées, selon un rapport de la télévision nationale.

Niger : renforcement de la sécurité et reconstruction

Accompagné des autorités militaires de haut rang, le général Tiani a d’abord inspecté Samira, échangeant directement avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) chargées de la protection locale. Par la suite, il s’est rendu à Libiri, touché par une violente attaque terroriste en décembre 2024, ayant tragiquement coûté la vie à près de 20 civils.

« Nous avons consacré notre première sortie dans cette région pour constater la reconstruction de Libiri, qui avait été dévastée, et sa sécurisation grâce au redéploiement des forces armées », a déclaré le général, soulignant l’engagement à surmonter les défis logistiques et humains pour assurer la réussite de cette mission cruciale.

Le général Tiani a affirmé que l’ensemble de la chaîne de commandement est pleinement conscient des défis rencontrés. « Nous sommes déterminés à réussir ensemble », a-t-il conclu, insistant sur la nécessité d’une collaboration étroite et efficace entre toutes les parties impliquées.

Dans cette déclaration, le général Tiani a mis en lumière l’importance cruciale de la sécurité et de la reconstruction dans les zones touchées par le terrorisme au Niger, soulignant les efforts c ontinus pour rétablir la stabilité et protéger les communautés vulnérables.