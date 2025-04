La région d’Agadez, dans le nord du Niger, est de nouveau au centre d’un inquiétant enlèvement. Dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 avril 2025, des hommes armés ont kidnappé une citoyenne suisse, ravivant les craintes liées à la sécurité dans cette zone frontalière sensible. Les autorités locales et la représentation diplomatique suisse se sont mobilisées afin de démêler les circonstances obscures de cet acte.

Nouvelle prise d’otage, une humanitaire suisse aux mains de ravisseurs à Agadez dans le nord du Niger

Selon les informations relayées par la presse locale, la victime a été identifiée comme Claudia, une ressortissante suisse établie à Agadez au Niger. Elle serait mariée à un citoyen nigérien et engagée dans le développement local à travers la direction d’une association d’aide aux artisans de la région.

A lire aussi : Niger : dissolution des syndicats clés des forces paramilitaires

Le Département fédéral suisse des Affaires étrangères (DFAE) a rapidement réagi à cet événement préoccupant, confirmant l’enlèvement via son compte X. Le DFAE a précisé que l’ambassade suisse à Niamey est en contact étroit avec les autorités de ce pays sahélien, soulignant que des clarifications sont en cours. Cependant, aucune information supplémentaire n’a été divulguée concernant les détails de l’enlèvement ou l’identité des ravisseurs, laissant planer de nombreuses interrogations.

Une région marquée par l’insécurité et les précédents tragiques

Cette nouvelle prise d’otage intervient dans un contexte sécuritaire déjà fragile et alarmant dans le nord du Niger. Cette zone, limitrophe de l’Algérie et de la Libye, est tristement célèbre pour être un carrefour de trafics illicites de toutes sortes et un refuge pour divers groupes armés.

Cet événement tragique ravive le souvenir douloureux de l’enlèvement, en janvier dernier dans la même ville d’Agadez, d’Eva Gretzmacher, une humanitaire autrichienne qui demeure captive jusqu’à ce jour. Cette répétition d’enlèvements prouve une nouvelle fois la vulnérabilité persistante des personnes étrangères travaillant dans cette région et souligne l’urgence d’une action concertée pour renforcer la sécurité et lutter contre les réseaux criminels qui y sévissent.