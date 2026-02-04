© Nigeria : 162 personnes tuées dans le village de Woro

Au Nigeria, une nouvelle attaque a fait au moins 162 morts ce mardi 3 février 2026 dans le village de Woro. Cette nouvelle attaque intervient au moment où le pays accroit ses efforts pour lutter contre son insécurité endémique liée à des gangs criminels et des jihadistes, avec le soutien des États-Unis de Donald Trump.

Nigeria : nouvelle attaque terroriste dans le village de Woro

Selon la Croix-Rouge nigériane, des hommes armés ont tué au moins 162 personnes ce mardi dans le village de Woro, dans l’État de Kwara, dans le centre-ouest du Nigeria. C’était lors d’une attaque confirmée par la police et le gouverneur de l’État. « Selon les derniers rapports, le bilan s’élève désormais à 162 morts, tandis que les recherches pour retrouver d’autres corps se poursuivent », a confié Babaomo Ayodeji, secrétaire de la branche de Kwara de la Croix-Rouge nigériane. Des propos raportés par RFI. Il s’agit de l’un des pires massacres dans le pays depuis plusieurs mois.

Ces dernières semaines, l’État de Kwara au Nigeria est en proie à une insécurité multifactorielle, entre des bandes armées qui pillent les villages, kidnappent et terrorisent les habitants, et une menace jihadiste en augmentation. Et ceci, avec des groupes actifs dans le nord-ouest du pays qui étendent leur champ d’action vers le sud.

Face à l’insécurité, les autorités locales ont mis en place des couvre-feux dans certaines zones de l’État et avaient fermé les écoles pendant plusieurs semaines, avant d’ordonner leur réouverture lundi 2 février.

Ces dernières heure, la police a confirmé l’attaque à Woro mais n’a pas communiqué de bilan pour le moment. Le gouverneur de l’État de Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, a qualifié cette attaque d’« expression lâche de la frustration des cellules terroristes suite aux campagnes antiterroristes en cours dans certaines parties de l’État et aux succès enregistrés jusqu’à présent ».