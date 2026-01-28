Turquie : Tibunu trébuche mais reste en « excellente forme »

En visite en Turquie, le président nigérian Bola Tinubu a trébuché après avoir percuté un objet. L’incident s’est produit mardi 27 janvier 2026, pendant la cérémonie d’accueil qui lui était réservée à Ankara. Quelques heures après la chute, ses collaborateurs ont rassuré sur son état de santé. Ce n’est pas la première fois que le président nigérian tombe en public. La dernière chute avant celle d’Ankara remonte à juin 2024.

Des nouvelles du président Bola Tinubu après sa chute à Ankara

Dans la vidéo devenue virale, on peut voir le président nigérian trébuché après avoir percuté un objet. Il a été très vite secouru par des personnes qui étaient proches de l’action. Alors qu’il était presque à terre, il a été relevé et replacé sur pieds. « Ce n’est pas grave, sauf pour ceux qui veulent faire des histoires d’un incident passager. Ce n’était qu’un simple faux pas, Dieu merci, pas une chute », a-t-il indiqué, un porte-parole du président, Bayo Onanuga.

Un autre porte-parole du président Tinubu, Sunday Dare,CON, a déclaré que la visite se déroule en toute quiétude et que le président nigérian est en « excellente forme ». « Après une cérémonie d’accueil solennelle à Ankara, le président Tinubu a entamé des réunions bilatérales prévues avec le président turc et d’autres hauts responsables gouvernementaux des deux pays », a-t-il ajouté.

PRESIDENT TINUBU IN GREAT SHAPE AS STATE VISIT PROCEEDS SMOOTHLY

President Tinubu after a stately welcome ceremony in Ankara proceeded to scheduled bilateral meetings with President of Turkey and other senior government officials from both countries. ⁦@officialABAT⁩ ⁦ pic.twitter.com/CLI9bEF6rO — Sunday Dare,CON (@SundayDareSD) January 27, 2026

La visite de Bola Tinubu en Turquie s’inscrit dans une démarche de renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette rencontre diplomatique a débouché de nouveaux accords de coopération économique, commerciale et de défense entre le Nigeria et la Turquie. Selon le président turc Erdogan, les deux pays visent l’augmentation de leurs échanges bilatéraux à 5 milliards de dollars.