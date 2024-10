Un événement malheureux est survenu dans le ciel du Nigéria en matinée du jeudi 24 octobre 2024. Un hélicoptère de la société Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) s’est abîmé dans les eaux de Port Harcourt, la capitale de l’État de Rivers. Le bilan provisoire fait état de trois morts parmi les huit personnes à bord.

Un hélicoptère s’écrase à Port Harcourt au Nigeria, les recherches se poursuivent

Sur les huit personnes à bord de cet appareil, seulement trois sont pour l’instant retrouvées et sans vie à l’issue du crash de l’hélicoptère. Selon les informations, l’appareil, un Sikorsky SK76, effectuait un vol entre la base militaire de Port Harcourt et une plateforme pétrolière lorsque l’accident s’est produit. Les causes exactes du crash, intervenu au Nigeria, restent pour l’instant inconnues, mais une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.

Dans un communiqué, le porte-parole du ministère de l’Aviation et du Développement, Odutayo Oluseyi, a indiqué que les autorités nigérianes ont immédiatement déployé des moyens importants pour tenter de localiser l’épave et secourir d’éventuels survivants parmi les personnes non encore retrouvées. Les recherches se poursuivent donc dans les eaux pour aboutir à un résultat concluant.

Malheureusement, les espoirs de retrouver des personnes vivantes deviennent de plus en plus minces avec le temps. Ce drame vient endeuiller le secteur pétrolier nigérian, déjà fragilisé par les nombreuses difficultés auxquelles il fait face. La NNPCL, entreprise pétrolière nationale, est au cœur de l’industrie pétrolière nigériane et joue un rôle crucial dans l’économie du pays.

Cet accident soulève de nombreuses questions sur la sécurité des opérations aériennes dans le secteur pétrolier et gazier. Il est donc important que les autorités en charge de ce secteur puissent mener une enquête approfondie pour déterminer les causes de ce crash et prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.