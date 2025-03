Les autorités nigérianes ont mis fin à la cavale d’Ogbonnaya Kevin Jeff, un baron de la drogue de 59 ans, recherché par Interpol depuis 17 ans. L’Agence nationale de lutte contre la drogue (NDLEA) a annoncé son arrestation, le 12 février dernier, à Ojo, un quartier de Lagos.

Arrestation spectaculaire à Lagos : un trafiquant international de drogue aux mains de la NDLEA au Nigéria

Le suspect, accusé d’avoir expédié des stupéfiants d’une valeur de 1,4 milliard de nairas vers la Corée du Sud et d’autres destinations, dirigeait un vaste réseau international de trafic de drogue. « Ce n’est pas un simple trafiquant national, mais un opérateur international agissant depuis le Nigeria et l’étranger », a déclaré le général Mohamed Buba Marwa, directeur de la NDLEA.

Les investigations, menées en collaboration avec le Service national de renseignement sud-coréen, ont révélé qu’Ogbonnaya coordonnait des expéditions de drogues illicites depuis plusieurs pays africains et d’Asie. En octobre 2023, il aurait notamment envoyé plus de 6 kg de skunk vers la Corée du Sud, dissimulés dans des piments séchés et des jujubes.

Un passé criminel et des complicités internationales

L’enquête a également révélé qu’entre décembre 2023 et avril 2024, Ogbonnaya a dirigé ses passeurs pour faire passer un total de cinq kilogrammes de méthamphétamine en Corée du Sud. Lors de la perquisition de son domicile, les autorités du Nigéria ont saisi de nombreux passeports internationaux nigérians et des substances illicites. Des investigations supplémentaires ont permis d’identifier un complice surnommé « Asa ».

La Cour centrale du district de Séoul a émis deux mandats d’arrêt contre Ogbonnaya en 2024, l’accusant de violations de la loi sud-coréenne sur le contrôle des stupéfiants. Cette arrestation, fruit du travail de l’Unité des opérations spéciales de la NDLEA, s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’agence. « Nous continuerons notre lutte implacable contre les réseaux de drogues illicites et leurs financiers », a conclu le directeur de la NDLEA.