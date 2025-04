Le Nigeria accélère la transformation numérique de ses aéroports internationaux, marquant une étape significative vers la modernisation de ses services aéroportuaires. Cette initiative ambitieuse englobe un large éventail de procédures, allant de la dématérialisation des visas à l’automatisation des formalités d’embarquement. L’objectif principal est d’améliorer considérablement l’expérience des voyageurs en fluidifiant les processus et en réduisant les temps d’attente.

Modernisation des procédures aéroportuaires

Dès mai 2025, les voyageurs étrangers bénéficieront de cartes d’embarquement et de débarquement numériques, ce qui éliminera la saisie manuelle des informations personnelles. Selon les autorités nigérianes, cette digitalisation permettra de diminuer les délais d’attente et de renforcer la coordination entre les différents services de contrôle aux frontières. « Cela permettra de supprimer la saisie manuelle des informations des passagers, réduisant selon les autorités les délais d’attente et favorisant la coordination des services de contrôle aux frontières ». Cette mesure s’inscrit dans une stratégie globale de numérisation des opérations aéroportuaires, qui prévoit également l’introduction prochaine du service d’e-Visa.

Une autre phase importante de ce programme a récemment abouti à l’installation d’équipements de contrôle de pointe dans les principaux points de contrôle des terminaux ancien et nouveau de l’aéroport international Murtala Muhammed (MMIA) de Lagos. Ces équipements incluent des scanners performants et des caméras de surveillance sophistiquées, renforçant ainsi les capacités de fouille et de sécurité de l’aéroport. Ces améliorations technologiques visent à optimiser les opérations de sécurité tout en assurant la sûreté des passagers et des infrastructures aéroportuaires.

Impact sur le trafic aérien et les réformes nécessaires

Les aéroports internationaux du Nigeria, notamment celui de Lagos et le complexe international Nnamdi Azikiwe (NAIA) d’Abuja, jouent un rôle crucial dans le transport aérien du pays. En 2023, ces deux plateformes ont géré près de 62% du trafic aérien national, soulignant leur importance capitale et la nécessité de mettre en œuvre des réformes structurelles. « Les aéroports internationaux du Nigeria, notamment celui de Lagos et le complexe international Nnamdi Azikiwe (NAIA) d’Abuja, assurent une part importante du trafic estimée en 2023 à près de 62% des vols dans le pays ».

La forte sollicitation de ces aéroports met en évidence l’urgence d’adopter des solutions numériques pour améliorer leur efficacité opérationnelle et la qualité des services offerts aux passagers. L’automatisation des procédures représente une réponse concrète à ces défis, ouvrant la voie à une expérience de voyage plus fluide et agréable au Nigeria.