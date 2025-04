Face à une logistique complexe et une forte compétition régionale, le Nigeria entreprend de moderniser ses infrastructures portuaires. L’objectif principal est de faciliter les échanges commerciaux et de consolider sa position stratégique en Afrique de l’Ouest. Le port d’Apapa, situé à Lagos, bénéficiera d’un investissement majeur pour l’acquisition de technologies de pointe.

Modernisation du contrôle des conteneurs

Le groupe portuaire néerlandais APM Terminals a annoncé un investissement de 10 millions de dollars. Cette somme est destinée à l’acquisition de scanners de dernière génération pour le port d’Apapa au Nigeria. Cette décision a été officialisée lors d’une rencontre significative à Abuja. Y ont participé une délégation de haut niveau d’APM Terminals et le ministre de l’Économie maritime et bleue, Adegboyega Oyetola.

L’investissement important vise principalement à accélérer les opérations commerciales. Il doit aussi réduire considérablement le temps de séjour des marchandises dans le port. Frederik Klinke, PDG d’APM Terminals Nigeria, a souligné l’ambition de cette initiative. Selon lui, l’objectif est de faire du terminal d’Apapa le premier au Nigeria à atteindre une automatisation complète. Cette automatisation concernera le contrôle des conteneurs grâce à l’intégration d’une technologie de scanning avancée.

L’opérateur néerlandais affirme que cette démarche apportera des améliorations notables. Elle permettra de diminuer la dépendance aux inspections physiques souvent chronophages. De plus, elle accélérera les procédures douanières, un point crucial pour la fluidité du commerce. Enfin, cette modernisation renforcera la transparence globale des processus logistiques au sein du port.

Ce projet ambitieux s’inscrit dans un engagement financier plus large. APM Terminals prévoit d’investir un total de 500 millions de dollars. Cet investissement global est destiné à l’expansion et à la modernisation de ses opérations au Nigeria. Les plans incluent l’augmentation de la capacité de traitement du terminal d’Apapa. Il est également prévu d’approfondir les tirants d’eau jusqu’à 16 mètres. Cet aménagement permettra d’accueillir des navires de plus grande taille. Le renforcement de l’ensemble de la chaîne logistique nationale est aussi une priorité.

Contexte de concurrence régionale accrue

Le port d’Apapa, bien que figurant parmi les plus actifs d’Afrique de l’Ouest, fait face à des difficultés persistantes. Ces difficultés incluent une congestion chronique qui entrave les opérations quotidiennes. Un faible niveau de digitalisation est aussi un facteur de ralentissement. De plus, les retards fréquents dus aux contrôles physiques nuisent à l’efficacité globale. Ces problèmes logistiques ont un impact négatif sur la compétitivité de cette plateforme portuaire essentielle.

L’initiative d’APM Terminals survient dans un contexte de compétition de plus en plus intense. Les ports nigérians doivent rivaliser avec ceux de la sous-région ouest-africaine. Des ports comme Lomé au Togo, Tema au Ghana, Abidjan en Côte d’Ivoire et Cotonou au Bénin ont réalisé des investissements massifs. Ces investissements visaient la modernisation de leurs infrastructures portuaires. Ils offrent désormais des services plus performants et attirent une part croissante du trafic maritime régional.

À titre d’exemple, le port de Lomé a traité un volume impressionnant de 1,91 million d’EVP en 2023. Le port de Tema ambitionne d’accroître sa capacité pour atteindre 3,7 millions d’EVP. Cette augmentation est prévue dans sa phase d’expansion actuelle. Quant au port d’Abidjan, il a inauguré un deuxième terminal à conteneurs en 2021. Cette nouvelle infrastructure renforce sa position en tant que hub régional majeur. Face à cette concurrence vive, le Nigeria doit impérativement moderniser ses ports. L’objectif est de maintenir sa compétitivité et d’éviter une redirection du trafic vers des ports voisins plus efficaces. En janvier 2023, le port en eau profonde de Lekki a été mis en service. Ce projet a bénéficié du soutien de la Chine avec un investissement de 1,5 milliard de dollars.