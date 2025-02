Le Nigeria, à travers l’Autorité de régulation pétrolière du pays (NMDPRA), a interdit aux camions-citernes de 64 000 litres de circuler sur les routes nationales. Cette mesure vise à réduire considérablement le taux d’accidents et à limiter les pertes de pétrole, qui représentent un enjeu économique majeur.

Nigeria : réduction des pertes en vies humaines et préservation des ressources

Au Nigeria, les camions-citernes transportant du pétrole sont à l’origine de nombreux accidents sur les routes nationales. Pour y remédier, la NMDPRA a décidé d’interdire leur circulation à partir du 1ᵉʳ mars 2025. Pour assurer la mise en œuvre de cette réforme, plusieurs mesures ont été adoptées.

Selon l’Autorité de régulation pétrolière du pays, aucun camion d’une capacité de 45 000 litres ne sera autorisé à charger des produits pétroliers à partir du quatrième trimestre de 2025. Cette annonce a été faite par Ogbugo Ukoha, directeur exécutif de la NMDPRA chargé des systèmes de distribution, du stockage et des infrastructures de vente au détail.

Dans le même cadre, toutes les parties prenantes sont parvenues à un consensus pour garantir un transport sécurisé des produits pétroliers à travers le pays.

Une réforme pour le développement durable des infrastructures routières et de l’économie nigériane

La circulation des camions-citernes sur les routes nationales contribue à la détérioration des infrastructures routières. Or, des routes endommagées peuvent ralentir les échanges commerciaux et impacter négativement les importations et exportations du pays, ainsi que celles de ses voisins. Cette situation pourrait donc nuire à l’économie nigériane.

Par ailleurs, les accidents impliquant ces camions entraînent d’importantes pertes de marchandises. Étant un pays pétrolier, le Nigeria subit de plein fouet les conséquences économiques de ces pertes, d’autant plus que son économie repose largement sur l’exportation de pétrole. Cette situation affecte également les pays dépendant du Nigeria en matière de produits pétroliers, ce qui pourrait provoquer une hausse des prix et un renchérissement du coût de la vie.

Il convient de rappeler qu’en janvier dernier, un camion-citerne a explosé après un accident dans l’État du Niger, causant la mort de 98 personnes. De plus, au cours des cinq derniers mois, 265 personnes ont perdu la vie dans des accidents impliquant des camions-citernes.